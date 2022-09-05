Konya'da okul servis ücretleri belli oldu - Son Dakika
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Konya'da okul servis ücretleri belli oldu

05.09.2022 14:41
Konya'da okul servis ücretleri belli oldu

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yapılan düzenleme neticesinde okul servis ücretlerinin en kısa mesafe 4 bin 50 TL, en uzun mesafenin ise 5 bin 400 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yapılan düzenleme neticesinde okul servis ücretlerinin en kısa mesafe 4 bin 50 TL, en uzun mesafenin ise 5 bin 400 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Konya'da 3 bin 266 yakın servis aracının eğitim ve öğretim yılına hazırlandığını belirten KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "2022-2023 eğitim-öğretim döneminde taşıma ücretleri geçen bir yıllık zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artış rakamları dikkate alınarak 0 - 3 km.'ye kadar 4 bin 050 TL, 0- 6 km.'ye kadar 5 bin TL, 0 - 12 km.'ye kadar 4 bin 950 TL, 0 - 20 km.'ye kadar 5 bin 400 TL olarak düzenlenmiştir. Rehber personel bulundurulması zorunlu ilkokul ve ortaokul servis araçlarında taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti ise bin 250 TL olarak düzenlenmiştir. Bu vesile ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da okul servis ücretleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da okul servis ücretleri belli oldu - Son Dakika
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