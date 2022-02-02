Konya'nın ihracatı ocakta 216 milyon doları aştı

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın ocakta 216 milyon doların üzerinde ihracat yaptığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ocak ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladığını anımsattı.

Kentin ihracat rakamlarını değerlendiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Konya, ocak ayında 216 milyon 5 bin 660 dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 6,9 seviyesindedir. Tarihimizin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımız 2021'in ardından 2022'in ilk ayında yakaladığımız yüksek ihracat rakamı daha yüksek oranda yıllık ihracat rakamlarına ulaşacağımızı göstermektedir. 2022'de de hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'nın 2022'ye ihracat artışıyla başladığına dikkati çekerek, "Sanayicilerimiz, tüm zor şartlara rağmen ocak ayı ihracatını yüzde 6,9 artırarak 216 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.