Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda - Son Dakika
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Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda

13.05.2022 11:11

Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda Son iki yılın en yoğun kar yağışını alarak bereketli bir dönem geçiren Konya Ovası'nda, çiftçiler, Mayıs ayında beklenen yağışlar gerçekleşirse hububatta rekoltede önemli bir artış bekliyor.

Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda

KONYA - Son iki yılın en yoğun kar yağışını alarak bereketli bir dönem geçiren Konya Ovası'nda, çiftçiler, Mayıs ayında beklenen yağışlar gerçekleşirse hububatta rekoltede önemli bir artış bekliyor. Konya'nın 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'sinin tarım arazisi olarak kullanıldığını belirten Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Bir hafta içerisinde iyi bir yağışla en azından iki yıl önceki üretim miktarı olan 3 milyon tonu rahatlıkla geçebileceğimizi gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovasında, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi. Konya Ovasının yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 1 milyon 600 bin hektarı kıraç alan olmak üzere 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretimi yapılıyor.

"Üç milyon tonu rahatlıkla geçebileceğimizi gösteriyor"

Konya'nın geçtiğimiz kış sezonunun bereketli geçtiğini ve kıraç alanlara büyük katkı sağladığını ifade eden Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Bulunduğumuz alan tamamen kıraç tarımdan oluşan bir bölge. Önceki yıllara göre bu yıl beklentimiz hububatta çok yüksek. Ancak Nisan ayında yağmayan yağışlarla beklentilerimiz, yağacak yağışlara bağlandı. Eğer bu hafta içerisinde, Mayıs ayının 20'sine kadar düşecek yağış miktarı genel anlamda yağışla beraber inşallah önceki yılların rekorunu kıracak bir seviyede gözüküyor. Konya genelinde bu var, ancak tarım tamamen günübirlik değişen etkenlere bağlı. Bunun için de hava, rüzgar, yağış etkili oluyor. İnşallah umudumuz Allah'tan bugünlerde bir yağışın düşmesini bekliyoruz. Şu anda sahadan aldığımız bilgiler doğrultusunda bir hafta içerisinde iyi bir yağışla önceki yıllara göre üretimimizi arttıracağını en azından iki yıl önceki üretim miktarı olan 3 milyon tonları rahatlıkla geçebileceğimizi gösteriyor. Umudumuz yağışların bir an önce gelmesi" şeklinde konuştu.

"Hububat ekiminden üreticinin kopmasını engellememiz lazım"

Yükselen gübre fiyatlarıyla bazı çiftçilerin gübre kullanmadığını, bu durumun da ürünlerdeki rekolte ve kaliteye zararı olduğunu aktaran Başkan Yağız, "Kışın çok sert geçmesinden dolayı gübre atamadık. Yağış, hava soğukluğunun sıcak ve soğuğun özellikle Nisan aylarında dengeyi sağlayamamasıyla beraber arazide de gübre atamamaktan kaynaklanan sıkıntılar var. Kardeşlemenin gerçekleşmediği, sahada en büyük şikayetler bunlar. Bir de açıklanacak fiyatlar, hububat alım fiyatları bir an önce açıklanırsa, hububat ekiminden üreticinin üretimden kopmasını engellememiz lazım. Açıklanacak olan fiyat hububatta çiftçiyi tutacak şekilde açıklanırsa, bu da gelecek yıllar için, Tarım Bakanlığımızın da son 5 yıldır Ar-Ge çalışmaları, kuraklığa dayanıklı daha çok verim veren çeşitlerle çalışmaları devam ediyor, tohum desteğinin üreticiye yansıması durumunda ileriki yıllarda da hububattan kopmayız. İthalatçı ülke konumundan çıkar, ihracatçı konumuna gireriz inşallah" diye konuştu.

Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda
Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Ovası'nda çiftçilerin gözü son yağışlarda - Son Dakika


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