Konya Tarım Fuarı 96 Ülkeden 241 Bin 508 Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Ekonomi

Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. Konya Tarım Fuarı'na 96 ülkeden 241 bin 508 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. Konya Tarım Fuarı tamamlandı. Toplam 100 bin metrekare sergi alanında yapılan fuara 454 firma katıldı. Konya Tarım Fuarı 96 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden 241 bin 508 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"241 bin 508 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Tarım Fuarı'nın beş gün boyunca fuar merkezinde yapılan ticaret ile iç ve dış talep canlılığı sağlaması ve Konya ekonomisine katkısı açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti. Başkan Öztürk, "Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı tarım fuarları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı'nın 20.'sini, Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezimizde başarı ile tamamladık. Şehrimiz ve ülkemiz tarım sektörünün dünyaya açılan kapısı olarak gördüğümüz Konya Tarım Fuarımız bu sene de bu özelliğini yerine getirmiştir. Şenlik havası içinde geçen fuarımıza katılan firma temsilcilerinin ve ziyaretçilerimizin de fuardan mutlu ayrıldığını görmekten ayrıca memnuniyet duyduk. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Konya protokolümüzün kıymetli üyelerinin katılımıyla resmi açılışını yaptığı fuarımız, ülkemizin 81 ilinden ve 96 farklı ülkeden 241 bin 508 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Dünya'nın beş kıtasından gelen ziyaretçilerle fuarımız, 22 ülkeden katılan 454 firmanın ticaretlerini artırma imkanı getirmiştir. Fuar süresince yapılan sıcak satış ve kurulan iş bağlantıları sektörde iç ve dış talep canlılığını sağlamıştır. Ayrıca fuara katılan firmalar, odamız organizasyonu ile fuarımızı ziyaret eden yabancı alım heyetleri ile direkt olarak ticaret yapma imkanı bulmuşlardır. Fuarın tarım makineleri sektörümüzün ihracatına büyük katkısı olacaktır. Fuarımız aynı zamanda tarım makineleri üretiminde teknolojik ve dijital dönüşümünün sergilendiği bir platform olmaktadır. Fuarımız sektördeki yenilikleri ve değişimi göstererek, dönüşümün gerçekleştirilmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Tarım makineleri sektörünün üretim yapısının dönüşümü, dünya ile rekabette üreticilerimize avantaj sağlayacaktır" dedi.

"Konya Tarım Fuarı'nın bu sene de son derece verimli geçtiğini görmekteyiz"

Konya Tarım Fuarı'nın düzenlediği ilk fuardan itibaren bu seneki ziyaretçileriyle birlikte toplam 3,5 milyondan fazla kişiyi ve 7 binden fazla firmayı ağırladığını belirten Başkan Öztürk, "Konya Tarım Fuarı, Konya'daki yıl içindeki etkinlikler içerisinde düzenlendiği tarihlerde en fazla sayıda yabancı ülkeden ve 81 ilimizin tamamından 240 binin üzerinde ziyaretçi çeken tek etkinliğidir. Uçak ve tren seferlerinin tamamı dolu yapılmıştır. Fuar için yolcu talebini karşılamak amacıyla Türk Hava Yolları ek sefer düzenlemiştir. Ayrıca şehrimizdeki tüm oteller tam doluluğa ulaşmıştır. Hizmetler sektörümüzün de yılın tamamında ulaştığı ekonomik büyüklükte tarım fuarımızın büyük katkısı olmaktadır. Bu açılardan değerlendirdiğimizde Konya Tarım Fuarı'nın bu sene de son derece verimli geçtiğini görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Öztürk, "Tarım fuarımız için fuar alanımızın çevre düzenlenmesine katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum. Fuarımızı ziyaret ederek firma temsilcileriyle ve ziyaretçilerimizle bir araya gelen kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Fuarın düzenlenmesinde katkısı olan kurum ve kuruluşlarımıza, katılımcı firmalarımıza ve tüm ziyaretçilerimize, fuarın başarı ile gerçekleştirilmesi için fuar süresince emek harcayan odamız yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA