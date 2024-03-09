Konya Tarım Fuarı TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi\'nde tamamlandı

Tesla Model Y Fiyatları Mart 2024'te Arttı

Tesla Türkiye, Model Y için bu yıl üçüncü kez fiyat artışına gitti. İlk lansman fiyatına göre Model Y'nin fiyatı %50'den fazla arttı. Başlangıç fiyatı 1 milyon 548 bin TL olan Model Y'nin yeni fiyatı ise 2 milyon 728 bin 934 TL oldu. En üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse en az 3 milyon 334 bin 733 TL ödemek gerekiyor.