Konya Tarım Fuarı TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi\'nde tamamlandı

Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı tamamlandı.
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 5 gündür devam eden fuarın son gönünde ziyaretçi yoğunluğu arttı.
Tarımsal mekanizasyondan hasat makinelerine, traktörden biçerdövere, bitki beslemeden sulama sistemlerine kadar birçok farklı ürünün sergilendiği fuarda, katılımcı firmalar geliştirdikleri ürünleri tanıtma fırsatı buldu.
Farklı ülkelerden 450 civarında firmanın yer aldığı, 100 bin metrekarelik alanda organize edilen fuar, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Arnavutköy'de iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez bir trilyon doları aştı" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'ın programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de oynanan oyunları bozduklarını ve bu seçimde de galip geleceklerini belirtti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ise Mersin'in hizmetle ve yatırımlarla önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Serdar Soydan ise Mersin'e 100 projeyle hizmet etmek için geldiklerini ve kentin eksikliklerini gidermek için çalışacaklarını ifade etti.
İzmir'in Kınık ilçesindeki iş insanı Bahattin Açıkgöz, Cizre ilçesine bağlı 35 köy ve mezradaki çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteği sağladı. Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, fidelerin dağıtımının tamamlandığını ve Açıkgöz'e teşekkür etti.
Uşak Belediyesi, Zümra Kadın Kooperatifi'ne 3 adet satış noktası tahsis etti. Kadınların üretimine destek veren belediye, eski hizmet binasında düzenlenen etkinlikle dükkanları resmi olarak açtı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
Tesla Türkiye, Model Y için bu yıl üçüncü kez fiyat artışına gitti. İlk lansman fiyatına göre Model Y'nin fiyatı %50'den fazla arttı. Başlangıç fiyatı 1 milyon 548 bin TL olan Model Y'nin yeni fiyatı ise 2 milyon 728 bin 934 TL oldu. En üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse en az 3 milyon 334 bin 733 TL ödemek gerekiyor.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Sivas'ta ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Fırın işletmecisi Serkan Kaplan, bu sene 300 gram ramazan pidesinin 15 TL'den satılacağını açıkladı. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle makul bir fiyat belirlediklerini ifade eden Kaplan, kimsenin mağdur olmaması adına bu kararı aldıklarını söyledi.
Melikgazi Belediyesi, 16 kırsal mahallede tarıma ve çiftçilere destek olmak için 21 bin adet meyve fidanı dağıtıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün desteği ile 5 kırsal mahallede 16 adet kapama meyve bahçesi yapılacak.
Manisa'nın Selendi ilçesinde, ramazan ayının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı açıklandı. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, 250 gram ramazan pidesinin 15 TL, 300 gram pidesinin ise 20 TL'den satılacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde bir gözünün Zonguldak'ta, bir gözünün büyükşehirlerde olacağını söyledi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Elazığ iş dünyasının talep ve beklentilerini iletti. Alan, ayrıca Elazığ'ın problemlerini de aktardı ve depremden etkilenen yatırımcıların finansmana erişiminde kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, savunma sanayi yatırımlarının acilen başlatılması ve lojistik merkez kurulması taleplerinde bulundu.
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