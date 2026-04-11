TÜYAP Konya Fuarcılık'ın düzenlediği ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Tarım Fuarı sona erdi.

Konya Ticaret Odası (KTO)-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl 22'ncisi düzenlenen fuarın son gününde ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Tarım makineleri, traktörler, ekim-dikim ve hasat makineleri, sulama sistemleri, tarım teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve yenilenebilir enerji çözümlerinin yer aldığı fuar, Türkiye'nin 81 ilinden ve yaklaşık 100 farklı ülkeden ziyaretçileri ağırladı.

Fuar, 7 salon ve açık alanlardan oluşan toplam 96 bin metrekarelik sergi alanında, 7 Nisan'dan bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.