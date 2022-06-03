Konya ve Bursa'da İki Alan 'Özel Endüstri Bölgesi' İlan Edildi - Son Dakika
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Konya ve Bursa'da İki Alan 'Özel Endüstri Bölgesi' İlan Edildi

03.06.2022 09:14
Konya ve Bursa'da İki Alan 'Özel Endüstri Bölgesi' İlan Edildi

Konya'nın Selçuklu ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde belirlenen iki alan, ‘özel endüstri bölgesi’ ilan edildi.

Konya'nın Selçuklu ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde belirlenen iki alan, 'özel endüstri bölgesi' ilan edildi.

Cumhurbaşkanı'nın özel endüstri bölgeleriyle ilgili kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ankara-Konya ve Konya- Aksaray yolları arasında kalan Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu yerdeki bir alan, "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya Özel Endüstri Bölgesi" olarak belirlendi. Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir alan da "Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bursa Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya ve Bursa'da İki Alan 'Özel Endüstri Bölgesi' İlan Edildi - Son Dakika

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