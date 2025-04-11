Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Turizm Sektörü ile İstişarede Bulundu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar ve Matbaacılar Odası Başkanı Özcan Sucu ve yönetimini makamında ağırlayarak işletmelerin taleplerini dinledi. Görüşmede konuşan Başkan Kotan, "Kent turizmine yaptığınız katkılar için teşekkür ederim. Konyaaltı Belediyesi olarak daima yanınızdayız" dedi.

Konyaaltı'ndaki hizmetlerini katılımcı belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğünü her fırsatta vurgulayan Başkan Kotan, Antalya Otelciler Pansiyoncular Camcılar Reklamcılar ve Matbaacılar Odası Başkanı Özcan Sucu ve yönetimini makamında kabul etti. Toplantıda, ilçedeki denetimler ve alınması gereken önlemler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Sucu, Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'a kendilerine verdikleri destekler için tüm işletmeler adına teşekkür etti.

İşletme sahiplerine teşekkür etti

Turizm sektörüne verdiği katkılar nedeniyle işletme sahiplerine teşekkür eden Başkan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak, çalışmalarınıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Kapımız her birinize sonuna kadar açık. Daima yanınızdayız" dedi. İlçedeki denetimler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Kotan, "Birçok sabah iş yerlerimize yürüyerek gidiyorum, ekiplerimizin dışında bizzat ben de denetlemeler yapıyorum. Karşılıklı anlayış içinde ilçemizi birlikte yönetiyor, tedbirleri birlikte konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlçenin her noktasını denetliyoruz"

Başkan Kotan, yürüyüşler sırasında ilçenin çeşitli bölgelerinde denetimler yaptığını belirterek, "Esnafımızla ve vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz, onların sorun ve taleplerini dinliyoruz. Ayrıca, ilçenin her noktasında denetimler yaparak, herhangi bir sorunla karşılaştığımda anında müdahale ediyorum" dedi. Özellikle kaldırım işgalleri ile ilgili yapılan denetimlerin önemine değinen Kotan, "Eğer bir anne bebek arabasıyla rahatça kaldırımda yürüyemiyorsa, büyük projelerimiz ve planlarımız hiçbir anlam ifade etmez" diyerek ilçedeki altyapı çalışmalarına olan dikkatini vurguladı. - ANTALYA