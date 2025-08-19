Konyaaltı Kariyer Ofisi Yeni İş Fırsatları Sunuyor

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Kariyer Ofisi, her yıl yüzlerce kişiyi istihdama hazırlıyor. Kariyer Ofisi ekipleri, yeni iş fırsatları için tüm vatandaşları Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki yeni yerlerine davet etti.

