Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf - Son Dakika
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Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf

11.04.2022 11:36
Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf

Konyaaltı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kurduğu üretim atölyesi ile bütçe giderinde tasarruf sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kurduğu üretim atölyesi ile bütçe giderinde tasarruf sağlıyor. Belediye, öz kaynaklarla ürettiği konteynerlerden yüzde 50 tasarruf ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp ve geri dönüşüm konteynerlerini Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede üretiyor. Belediye, piyasanın yarı fiyatına yaptığı imalat ile bu alandaki giderlerini yüzde 50 oranında azalttı. Ayrıca, çeşitli sebeplerle zarar gören konteynerler de aynı atölyede tamir edilerek yeniden kullanıma sunuluyor.

"Hem yeni üretim hem yenileme"

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurdukları üretim atölyesinde çöp konteyneri, mobil atık getir merkezi, geri dönüşüm kumbaraları gibi temel malzemeleri üreterek, bu alanda bütçede yüzde 50 kar ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hasar gören konteynerleri de onarıp tekrar kullanıma gönderdiklerini söyledi. Yaptıkları üretim ile önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını kaydeden Esen, "Amacımız bu alandaki giderleri minimuma indirmektir. Kaynakların ve bütçenin kullanımında en yüksek düzeyde verimliliği esas alıyoruz" dedi.

"Günde 30 adet üretilebiliyor"

Belediyenin kullanımına ait tüm konteynerleri, kurdukları atölyede ürettiklerini söyleyen Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özgür Bülent Yalçın, "Hem Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan konteynerleri üretiyor hem de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün diğer ambalaj atıklarını topladığı konteynerleri burada kendimiz imal ediyoruz. Günde 20 atık konteyneri yapıyoruz. Tam kapasite çalıştığımızda günde 10 adet geri dönüşüm konteyneri ürettiğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf
Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf
Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf

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Konyaaltı Belediyesi, geri dönüşüm, Konyaaltı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konyaaltı'nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf - Son Dakika


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