Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor

31.05.2022 11:03
Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor

Sadece Afyonkarahisar'daki Ebet Gölü çevresinde bulunan endemik bir tür olan Eber sarısı çiçeğine zarar verenlere 109 bin 593 lira ceza kesilecek. Bölgedeki endemik bitkileri gözlemleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Eber sarısının korunmasında halkımızda bilinçli, o bakımdan rahatız" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı, Çay ve Bolvadin ilçeleri sınırları içinde bulunan Eber Gölü çevresinde yetişen endemik tür Eber sarısı, sarı renk çiçekleriyle dikkat çekiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'nde bulunan yerli bitki türü olan Eber sarısının koruma altına alındığını, yılda 4 periyotta izleme yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Erişmiş, kente özgü bitki ve hayvanları, tür koruma izlem eylem planı ile koruma altına almaya çalıştıklarını aktardı.

"KOPARILMASININ 109 BİN 593 LİRALIK CEZASI VAR"

Eber Gölü bölgesinde yaklaşık 240 bitki türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erimiş, "Bunlardan 17 tanesi endemik fakat burada endemik olanların en özellerinden bir tanesi de Eber sarısı. Eber sarısı dediğimiz 'Vuralia turcica' olarak isimlendiriyoruz. Afyon'da tür koruma eylem planı çerçevesinde her zaman izleme ve kontrol altında olan bir türümüz. 2013'te başlayan tür, koruma izlem eylem planı hala devam ediyor. Bunu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile birlikte belirli dönemler içerisinde yılın 4 periyodunda izleme altına alıyoruz. Yine bu çerçevede ister endemik olsun ister olmasın, biyokaçakçılıkla ilgili bir yasal izin belgesi olmadan, herhangi bir şeyin toplanmasında 109 bin 593 liralık para cezası var. Bu bağlamda da insanlarımızın dikkatli olması, bu türlü izinsiz bir suça girmemesi tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

'Eber sarısı' çiçeğini koparana 109 bin lira ceza

"HALKIMIZ BİLİNÇLİ, O BAKIMDAN RAHATIZ"

Eber sarısının korunması konusunda bölge halkının bilinçli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erişmiş, "Eber sarısını korumak için üniversite ve Doğa Koruma Milli Parklar olarak zaten bu bizim yılın 4 döneminde izleme altında. Gelip izliyoruz, var olan bitkinin çeşitliliğini, genişleme veya daralma oluyor mu diye ona bakıyoruz. Geçen yıl hatta farklı bir alanda yeni bir lokalite (yerellik) bulduk. Eber sarısı ile ilgili böyle bir ciddi problemimiz yok. İzleme yaptığımızdan dolayı halkımız da duyarlı. Hatta bilinçli olan halkımızın bu yeşille beraber, bu dönem içerisinde açan sarı çiçeklerin fotoğraflarını da çekmeye geliyorlar. Eber sarısının korunmasında halkımızda bilinçli, o bakımdan rahatız" diye konuştu.

"SADECE BU BÖLGEYE AİT BİR BİTKİ"

Eber Gölü'nde alan kılavuzluğu yapan Kadir Ateş de Eber sarısının sadece bu bölgede bulunduğuna dikkati çekerek, tur sayılarının arttığını işaret etti. Ateş, "Görmüş olduğunuz gibi Eber sarısının koruma altındaki bölgesindeyiz. Eber Gölü'ne gelen turlarımız, flamingo ve nilüferleri izledikten sonra bu bölgeye getiriyoruz. Bu bölgenin etrafı çitle çevrili. Neden çiftle çevrili? Yabani hayvan veyahut da başıboş hayvanlardan korunmak amaçlı çevrilmiştir, koruma altındadır. Eber Sarısı endemik olan bir türdür, sadece ve sadece Eber bölgesine ait olan bir bitkidir. Sosyal medyadan takip eden vatandaşlarımız Eber sarısına son zamanlarda büyük bir ilgi göstermekte. Tur sayısı bir önceki senelerde 3, 5, 10 iken çok daha fazla ve katlayarak ilerlemekte" dedi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Andırın'da şakayıklar açtı; koparmanın cezası 109 bin TL Andırın'da şakayıklar açtı; koparmanın cezası 109 bin TL Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:06:50. #1.12#
SON DAKİKA: Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement