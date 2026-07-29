Köprü ve Otoyol Özelleştirmesi Gündemde - Son Dakika
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Köprü ve Otoyol Özelleştirmesi Gündemde

Köprü ve Otoyol Özelleştirmesi Gündemde
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Hükümet, köprü ve otoyolların özel sektöre devri için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Hükümetin, milyarlarca dolarlık köprü ve otoyol özelleştirmesinde, 2013 yılından uygulanandan farklı bir yöntem daha gündeme geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) kontrolünde bulunan köprü ve otoyolların, ekonomik bazı parametreler ve yapısal dinamikler çerçevesinde belli sayıda parçaya ayrılarak özelleştirilmesi üzerinde de çalışma yapılıyor. Öne çıkan ikinci yöntem de 2013 yılında olduğu gibi köprü ve otoyolların bütün ve blok olarak özelleştirilmesi.

Köprü ve otoyol özelleştirmesi için çalışmalar devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyolların, işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor. Bu durumda otoyolların mülkiyeti devlette kalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Karayolları Müdürlüğü'nün işlettiği 2 bin kilometrelik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz. Satılması gibi bir durum yok, işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur."

BÜTÜN OLARAK MI ÖZELLEŞECEK?

İşletme hakkı yöntemiyle özel sektöre devri söz konusu olan köprü ve otoyollarla ilgili özelleştirme çalışmasında önemli başka bir konu daha var.

Milyarlarca dolar gelir beklenen köprü ve otoyol özelleştirmesinde, 2013 yılında uygulanandan farklı bir yöntem tartışılıyor. Buna göre, köprü ve otoyolların, bazı ekonomik parametreler ve yapısal dinamikler çerçevesinde belli sayıda parçalara ayrılarak özelleştirilmesi üzerinde de çalışma yapıldığı öğrenildi. Bu yöntem de bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Öne çıkan ikinci yöntem, 2013 yılında olduğu gibi köprü ve otoyolların bütün ve blok olarak özelleştirilmesi.

Türkiye, 2013'te köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik ihale yaptı. Sekiz otoyol, iki köprü (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet ve bağlantı yollarının 25 yıllık işletme hakkını kapsayan ihalede, Koç Holding - Ülker (Gözde Girişim) -Malezyalı UEM Group konsorsiyumu 5,7 milyar dolarla en yüksek teklifi verdi. İhale, teklif bedelinin düşük olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti, o dönemde 7 milyar dolar işaret edilmişti.

"HENÜZ BİR KARAR SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kaynaklar, ANKA'ya yaptıkları açıklamada,"Köprü ve otoyolların, daha önce olduğu gibi bir bütün olarak mı yoksa ayrıştırılarak mı işletmesi devredilecek, bu konular ve diğer pek çok konu üzerinde çalışma yapılıyor. Henüz bir karar söz konusu değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Hükümet, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köprü ve Otoyol Özelleştirmesi Gündemde - Son Dakika

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