Köprü ve otoyollara Fransız devi Egis talip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köprü ve otoyollara Fransız devi Egis talip

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köprü ve otoyollara Fransız devi Egis talip
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 farklı ülkede, 29 yol ve otoyolda işletmecilik yapan Fransız devi Egis, 30 yıllığına özelleştirilmesi öngörülen köprü ve otoyolları yakın markaja aldı. Egis yönetiminin, Ankara'da yetkililerle görüşmeler yaptığı, köprü ve otoyol özelleştirmesine yakın ilgisini ortaya koyduğu belirtildi. Köprü ve otoyolların, ekonomik bütünlük göz önüne alınarak, üç ya da dört parçaya bölünerek, ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilmesi de güçlü bir seçenek olarak öne çıkmaya başladı.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - 20 farklı ülkede, 29 yol ve otoyolda işletmecilik yapan Fransız devi Egis, 30 yıllığına özelleştirilmesi öngörülen köprü ve otoyolları yakın markaja aldı. Egis yönetiminin, Ankara'da yetkililerle görüşmeler yaptığı, köprü ve otoyol özelleştirmesine yakın ilgisini ortaya koyduğu belirtildi. Köprü ve otoyolların, ekonomik bütünlük göz önüne alınarak, üç ya da dört parçaya bölünerek, ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilmesi de güçlü bir seçenek olarak öne çıkmaya başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin, 30 yıllığına özelleştirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı kararına göre söz konusu köprü, otoyol ve çevre otoyolları, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı işletme hakkı devri, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Mülkiyet devri yapılmayacak. Özelleştirme işlemi, 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak.

FRANSIZ DEVİ EN GÜÇLÜ ADAYLAR ARASINDA

Köprü ve otoyol özelleştirmesiyle ilgilenen yerli ve yabancı şirketler de belli olmaya başladı. 20 farklı ülkede, 29 yol ve otoyolda işletmecilik yapan Fransız devi Egis, 30 yıllığına özelleştirilecek olan köprü ve otoyollarla çok yakından ilgileniyor.

Kaynaklar ANKA'ya, Egis yönetiminin, Ankara'da yetkililerle görüşmeler yaptığının, köprü ve otoyol özelleştirmesine yakın ilgisini ifade ettiğini söyledi. Egis, resmi internet sitesine göre 20 farklı ülkede 1,2 milyon araç tarafından kullanılan 29 yol ve otoyolda yaklaşık 4 bin 400 kilometrelik bir ağ ve 81 kilometrelik tünel işletmeciliği portföyüyle altyapı danışmanlığı, mühendislik ve altyapı işletmesi hizmetlerinde bulunuyor.

Egis, Yavuz Sultan Selim (Kuzey Çevre Otoyolu), Osmangazi köprüleri (İstanbul-İzmir Otoyolu) ile Avrasya Tüneli projelerinde işletme, bakım ve elektronik ücret toplama (ETC) hizmetlerini yürütüyor.

İSPANYOLLARIN DA İLGİSİ VAR

Fransız devinin yanı sıra Japonya, Güney Kore ve İspanya merkezli bazı şirketlerin de özelleştirme sürecini çok yakından takip ettikleri kaydedildi.

Kaynaklar, köprü ve otoyol işletmecisi IC İçtaş, Limak, Kalyon ve Cengiz Holding'in de potansiyel yatırımcılar arasında bulunduğunu, "Bu şirketlerin, yabancı yatırımcılarla konsorsiyum kurarak özelleştirmede yer almaları beklenebilir" dedi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı kararında köprü, otoyol ve çevre otoyollarının, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı özelleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Ekonomik bütünlük dikkate alınarak üç ya da dört parça halinde özelleştirilmesi de bir seçenek olabilir. Ancak, bu konuda henüz bir karar verilmediğini ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
FransızEkonomiAnkaraUlaşımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
11:27
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 12:53:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Köprü ve otoyollara Fransız devi Egis talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement