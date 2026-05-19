Kore ve Japonya Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

19.05.2026 15:09
Güney Kore ve Japonya, Orta Doğu'daki krizle tedarik zincirlerini güvence altına almak için işbirliği kararı aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da devam eden kriz karşısında tedarik zincirleri ve ham petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini güvence altına alma konusunda işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee ve Takaiçi, Güney Kore'nin Andong kentinde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Lee, Orta Doğu'da devam eden kriz karşısında tedarik zincirleri ve ham petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini güvence altına alma konusunda işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi de iki ülkenin, ham petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra LNG konusunda takas anlaşması yapmayı değerlendirme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
