Körfez ülkeleri Trabzon'a ilgi duyuyor - Son Dakika
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Körfez ülkeleri Trabzon'a ilgi duyuyor

02.03.2022 18:04
Körfez ülkeleri Trabzon'a ilgi duyuyor

Ortadoğu yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı ve turistlerin en fazla ilgisinin Trabzon ve İstanbul'a olduğunu söyledi.

Ortadoğu yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı ve turistlerin en fazla ilgisinin Trabzon ve İstanbul'a olduğunu söyledi.

Körfez ülkelerinden son yıllarda en fazla yatırımın Trabzon'a olduğunu açıklayan Ortadoğu yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin en fazla konutu İstanbul'dan sonra Trabzon'dan aldığını söyledi. İstanbuli, "Pandemi ile birlikte ülkemize Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında bir hayli azalma olmuştu. Pandeminin azalması ve uçuşların açılması sonrasında körfezde bulunan ülkelerden ülkemize bir çok turistte tekrar gelmeye başladı. Gelen turistler arasında her zamanki gibi en fazla ilgi İstanbul'a olsa da Trabzon'a da ilgi bir hayli yoğun oldu. Özellikle doğası ve yaylaları ile dikkat çeken Karadeniz'in incisi Trabzon'a yine turist yağacak diyebiliriz. Tur şirketlerinden gelen bilgiler ve isteklere baktığımızda bir çok turist Trabzon'daki otellerden yer ayırttığını hatta orada kendilerine ev aldıklarını söyleyebiliriz. Özellikle yayla turizminin gelişmesi ile birlikte bu şehrimize olan ilgi son yıllarda çok arttı. Trabzon'a ise en fazla turistin körfez ülkelerinden geldiğini söylemek doğru olur" dedi.

Trabzon'da tesisleşmenin arttığının altını çizen Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfezden gelen turistlerin bu şehirde yer bulmakta zorlandığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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Orta Doğu, İstanbul, Trabzon, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Körfez ülkeleri Trabzon'a ilgi duyuyor - Son Dakika


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