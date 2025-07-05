Koroner Arter Hastalığına Dikkat!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, koroner arter hastalığınının Türkiye'de en çok ölüme neden olan dolaşım sistemi hastalıklarının başında geldiğine dikkati çekerek, bu konuda toplumsal bilinçlenmenin önemli olduğunu belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülkede her 100 ölümden 36'sının dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bu hastalıklar arasında en tehlikeli tablonun koroner arter hastalığı olduğunu vurguladı.

Koroner arter hastalığının, kalbi besleyen damarlarda sertlik ve tıkanıklıkla ortaya çıktığını belirten Kılıçaslan, damar sertliğiyle başlayan bu sürecin yıllar içinde ilerleyerek kalp krizi, kalp büyümesi, ritim bozuklukları ve ani ölümlerle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Risk faktörleri ve önleme yolları

Kılıçaslan, hastalığın oluşumunda genetik yatkınlığın yanı sıra yaşam tarzı etmenlerinin de etkili olduğunu belirterek, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve obezitenin başlıca risk faktörleri arasında yer aldığını kaydetti.

Sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve stresin de hastalığın gelişimini hızlandırdığına işaret eden Kılıçaslan, yaşla birlikte artan diyabet ve obezite oranlarının da tabloyu ağırlaştırdığını aktardı.

Koroner arter hastalığına karşı alınacak önlemler arasında yaşam tarzı değişikliklerinin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan,"Bu bir gecede oluşan bir hastalık değil. Önlem alınmazsa, ölümle sonuçlanan sessiz bir ilerleyişi var. Erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçaslan, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve tansiyon-kolesterol kontrolünün hastalığı önlemede hayati rol taşıdığını sözlerine ekledi.