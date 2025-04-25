Köseoğlu, ESMMMO Başkanlığı için Yeniden Aday

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mesrur Köseoğlu, 1 Haziran'da yapılacak olan seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Erzurum'da 399 kayıtlı üyesi, 209 bürosu bulunan Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Mesrur Köseoğlu, amaçlarının şeffaf ve katılımcı bir oda yapısını sürdürmek olduğunu ifade etti. 25'nci Seçimli Olağan Genel Kurulu Oda Seçiminde yeniden aday olduğunu açıklayan Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) mevcut Başkanı Mesrur Köseoğlu, birlik, beraberlik mesajı verdi. Başkan Köseoğlu, "Üzerimize düşen misyonun ve sorumluluğun farkındayız. Gücümüzü sadece siz üyelerimizden alıyoruz. Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz" dedi.

Öncelikli hedeflerinin birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermek olduğuna vurgu yapan ESMMMO Başkan Adayı Köseoğlu, yaptığı adaylık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun yıllar bu onurlu mesleğin içinde yer alarak, her birinizin karşılaştıkları zorlukları ve talepleri yakından gözlemleme fırsatı buldum. Kıymetli Üyelerimizin, samimi güvenleri ile ikinci dönemde yola devam etme kararı almış bulunmaktayız. Bu yükü omuzlayarak bizimle yola çıkıp bizimle devam eden tüm arkadaşlarımızın emeği sayesinde buradayız. Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni, cesareti ve gücü bize güvenen, destek veren bu değerli gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz. Özveri ile çalışan kurul üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yönetime geldikten sonra verilen taahhütleri sırayla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Verdiğimiz ilk sözlerden biri haksız rekabetle mücadele idi. Mali müşavirler, devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubudur. Mesleğimizin icra edilmesi ile ilgili koşullar, meslektaşlarımızı gerçekten zor duruma düşürmekte bununla ilgili; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurumların beyan ve bildirimleri verilme süreleri dahil olmak üzere; mevzuatın güncel ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi, mesleğimizin kaçınılmaz olarak dijital dönüşüm sürecini yaşadığı bu dönemde, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çağdaş dünya ile entegre edecek çözümler sunarak hizmet etmenin onurunu yaşadık" dedi

"Mesleğimiz ve meslektaşlarımıza değer katmak ilkesi ile ortak akıl ve dayanışmayla çalışacağımız ikinci bir dönem için de olacağımızı ifade etmek istiyorum" diyen Köseoğlu, " Üzerimize düşen misyonun ve sorumluluğun farkındayız. Gücümüzü sadece sizlerden alıyoruz. Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda (ESMMMO) İkinci dönemde birlik beraberlik içerisinde, tecrübe berikimizle, gücümüzü birleştirip hep birlikte yönetmeye talibiz. Mesleğimiz ve meslektaşlarımıza değer katmak ilkesi ile ortak akıl ve dayanışmayla çalışacağımız ikinci bir döneme için de olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kıymetli üyelerimiz, bu deneyimler ışığında, odamızı daha ileriye taşımak, meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlamak adına, meslektaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunan, şeffaf ve katılımcı bir oda yapısını sürdürmektir. Siz değerli meslektaşlarımızın desteği ile odamızı daha ileriye taşımak, mesleğimizi daha saygın bir şekilde sürdürmekte kararlıyım. Birlikte çalışarak, güçlü bir oda yapısı oluşturabileceğimize inanıyorum. Hep birlikte başaracağımıza olan inancımla, kıymetli meslektaşlarımın desteklerini bekliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM