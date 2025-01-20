KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Paketi - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Paketi

KOSGEB\'den KOBİ\'lere Yeni Destek Paketi

KOSGEB'in yeni destek paketi, KOBİ'lerin istihdamını korumak ve dijital dönüşümlerine katkı sağlamakta.

20.01.2025 13:35
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DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, KOSGEB'in yeni destek paketlerinin, KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin istihdamı koruma taahhüdü karşılığında çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek almasının, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Başkan Çevikel, "Bunun yanı sıra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle dijital dönüşüm projelerine sağlanacak 300 milyon avroluk finansman desteği, işletmelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmelerine katkı sunacak. Ancak üreticiye yönelik daha kapsayıcı desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirtmek isterim. Üretim ve istihdamın temel taşını oluşturan KOBİ'lerimiz, ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir sorumluluk üstleniyor. KOSGEB'in bu destek girişimi, işletmelerimizin üzerindeki yükleri kısmen hafifletecek ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacaktır. Ancak üreticinin finansmana daha kolay erişebileceği, enerji maliyetlerini düşürebilecek ve teknolojiye yatırımını hızlandıracak daha geniş ölçekli adımlara da ihtiyaç var" dedi.

Küresek rekabet noktasında markalaşmanın önemine dikkati çeken Başkan Çevikel, "Bunun yanı sıra günümüzde markalaşma çok önemli bir konu. Bu konuda KOBİ'lerimize hem danışmanlık anlamında hem de maddi anlamda destek sağlamak çok gerekli hale geldi. Ayrıca, günümüzde markalaşma yalnızca rekabet avantajı sağlamak için değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme için de kritik bir unsur haline geldi. KOBİ'lerimizin küresel pazarlarda varlık gösterebilmesi için marka değeri oluşturmaları şart. Bu süreçte, hem danışmanlık desteğiyle yol gösterici olunması hem de maddi teşviklerle markalaşma yatırımlarının hızlandırılması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Bursa'nın üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeline değinen Başkan Çevikel, "Şehrimiz, Türkiye'nin üretim üssü olarak ekonomiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda açıklanan destek paketi, sektörlerimiz için önemli bir girişimdir. Ancak bu tür programların uzun vadeli ve daha kapsamlı stratejilerle desteklenmesi gerekiyor. DOSABSİAD olarak üyelerimizin bu desteklerden en iyi şekilde faydalanması için rehberlik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Çevikel, KOSGEB'in 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ile KOBİ'lere yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirme konusunda sunduğu teşviklerin önemine de değinerek, "KOBİ'lerimizin inovasyon odaklı çözümler üreterek küresel pazarlarda daha etkin hale gelmesini hedefleyen bu program, yeni teknolojilerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak ve KOBİ'lerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı, KOBİ'lere yönelik sağlanacak 22 milyar TL'lik kredi desteğini de değerlendiren Başkan Çevikel, sürdürülebilir iş modelleri ve yenilikçi projelerin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak, "İhracat odaklı büyüme için KOBİ'lerimizin yalnızca finansal destek değil, aynı zamanda enerji, lojistik ve dijitalleşme gibi alanlarda da desteklenmesi gerekiyor. Bu sayede yerel ve uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde edebiliriz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Paketi - Son Dakika

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