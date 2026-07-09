KOSGEB'den Yapay Zeka Girişimlerine 5 Milyon TL Kredi - Son Dakika
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KOSGEB'den Yapay Zeka Girişimlerine 5 Milyon TL Kredi

KOSGEB\'den Yapay Zeka Girişimlerine 5 Milyon TL Kredi
09.07.2026 11:25
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Bakan Kacır, KOSGEB ile Yapay Zeka Kredi Programı'nı duyurarak 5 milyon TL kredi sunacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB aracılığıyla, GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilerimize 5 milyon TL'ye kadar kredi sunuyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik KOSGEB aracılığıyla verilecek yeni kredi programını duyurdu. Bakan Kacır, "KOSGEB aracılığıyla, GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilerimize 5 milyon TL'ye kadar kredi sunuyoruz. Yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları ve yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımları. Program ile teknogirişimlerin büyümesini hızlandıracak, Türkiye'nin yapay zeka yolculuğuna güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Kredi Programı'na başvuruların 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, ayrıntılı bilgi ve başvuruların 'kosgeb.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Kosgeb, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den Yapay Zeka Girişimlerine 5 Milyon TL Kredi - Son Dakika

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