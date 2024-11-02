Kendi işini kurmak isteyenler dikkat! Destekler artırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kendi işini kurmak isteyenler dikkat! Destekler artırılacak

KOSGEB'in desteklediği KOBİ sayısının yıl sonunda 51 bine ulaşması ve gelecek yıl 52 bin olması hedefleniyor. KOBİ'lere yönelik dijital dönüşüm ve ihracat destekleri ile ekonomik kalkınma hedefleniyor.

02.11.2024 11:17
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklenen KOBİ sayısının yıl sonunda 51 bine ulaşması, gelecek yıl da 52 bin olması amaçlanıyor.
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, sanayinin, üretim ve yatırımların desteklenerek KOBİ'lerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

KOBİ'LERİN REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

Ülkedeki KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için farklı alanlarda destekler sağlanıyor. KOBİ'lerin hızlı büyümesi, dijital dönüşümü ve kapasite geliştirmelerine yönelik desteklerle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda KOSGEB tarafından geçen yıl 48 bin 761 KOBİ desteklenirken, bu sayının yıl sonunda 51 bine çıkarılması öngörülüyor. Desteklenecek KOBİ sayısının gelecek yıl 52 bine, 2026'da 53 bine ve 2027'de 54 bine ulaşması planlanıyor.

KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR

KOSGEB'in gelecek yıl 120 işletmenin dijital dönüşüm konusundaki yatırım giderlerini desteklemesi bekleniyor. Bu destekten 2026'da 143, 2027'de de 156 işletmenin yararlanması amaçlanıyor. Başkanlıktan girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kadın sayısının 2025'te 52 bin 500, 2026'da 55 bin ve 2027'de 57 bin 500'e ulaşması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar söz konusu belgeyi 50 bin kadının alması öngörülüyor.
Bu belgeyi almaya hak kazanan kişi sayısının ise yıl sonuna kadar 114 bin, gelecek yıl 115 bin, 2026'da 116 bin ve 2027'de 118 bin olması bekleniyor. Başkanlıkça desteklenen girişimci kadın sayısının da 2025 yılı sonunda ve 2026'da 8 bin 500, 2027'de 8 bin 750 olması hedefi belirlendi. Kadınlara sağlanan desteklerin girişimcilik destekleri içindeki payın gelecek yıl yüzde 27, 2027'de yüzde 27,5 olması öngörülüyor.

KOBİ'LERİN İHRACAT PAYLARI YÜKSELTİLECEK

Sağlanan desteklerle KOBİ'lerin ihracat içindeki payının da yükseltilmesi amaçlanıyor. Gelecek yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payının yüzde 34, 2026'da yüzde 36 ve 2027'de ise yüzde 38 olması amaçlanıyor. Bütçe teklifine imalat sanayisi alanındaki faaliyetlerin artırılması için de hedefler konuldu. KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisinin payının 2025'te yüzde 74, 2026'da yüzde 75 ve 2027'de yüzde 76 olması öngörülüyor.

YERLİ ÜRETİME DE DESTEK ARTACAK

KOSGEB tarafından kapasite geliştirme desteği sağlanan işletme sayısının gelecek yıl 2 bin 200, 2006'da 2 bin 250 ve 2027'de 2 bin 300 olması planlanıyor. Ülkede yerli ürünlerin desteklenmesi için de çalışmalar yürütülecek. Bu çerçevede KOSGEB tarafından yerli üretimine destek sağlanan ürün sayısının 2025'te 15 olması, yeşil dönüşüm konusunda destelenecek işletme sayısının da 1100'e ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, İhracat, Ekonomi, Finans, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kendi işini kurmak isteyenler dikkat! Destekler artırılacak - Son Dakika

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