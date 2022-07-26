KOSGEB'in Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı esnafı memnun etti - Son Dakika
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KOSGEB'in Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı esnafı memnun etti

26.07.2022 14:26
KOSGEB'in Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı esnafı memnun etti

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nın unutulmaya yüz tutmuş meslekler için son derece önemli olduğu ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nın unutulmaya yüz tutmuş meslekler için son derece önemli olduğu ifade etti.

ESDER'den yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca imzalanan protokolle KOSGEB aracılığıyla Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nın hayata geçirildiği anımsatıldı.

Programın amacının geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmeleri güçlendirip, bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve usta-çırak ilişkisini canlandırıp yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunun aktarıldığı açıklamada, destek için ön başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, destek programı kapsamında işletmelere hibe, kuruluş gideri, işletme ve yetiştirme desteği, makine-teçhizat gideri ile tanıtım ve pazarlama desteği olmak üzere 250 bin liraya varan geri ödemesiz destek verileceğine işaret edilerek, "Takunya, şimşir tarak yapımı, çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağlık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, telkari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı, kazaziye yapımı, nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, gramafon tamirciliği, çorap örücülüğü gibi somut olmayan kültürel miras meslekleri destek alınması için başvuru yapabilecek alanlar olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

"İmalata yönelik işletmelere destek verilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESDER Başkanı Çelikus da programın "Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi"nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmelere destek verilmesi nedeniyle duyurulması gereken bir destek olduğunu bildirdi.

Programın önemine işaret eden Çelikus, bu desteğin ekonomik yönü olduğu kadar sosyal ve kültürel hayata da katkısı olacağını düşündüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

Esnaf Ve Sanatkârlar Derneği, Mahmut Çelikus, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'in Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı esnafı memnun etti - Son Dakika

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