KOSGEB İş Geliştirme Desteği'nden 715 Milyon TL Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonucunda 521 projeye 715 milyon lira destek sağlayacaklarını bildirdi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB İş Geliştirme Desteği'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Kalkınmanın dinamosu KOBİ'leri desteklemeye devam ettiklerini belirten Kacır, "KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 521 projeye 715 milyon lira destek sağlayacağız. 81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında." ifadesini kullandı.
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