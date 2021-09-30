Kovid-19'un 2022 sonuna kadar Hollanda'ya maliyeti 82,1 milyar avro olacak

Hollanda Sayıştayı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke hazinesine maliyetinin 2022 sonuna kadar toplam 82,1 milyar avro olacağını açıkladı.

Hollanda Sayıştayı, 2022 yılı bütçesine ilişkin açıklamasında Kovid-19 yardımları ve önlemlerine ilişkin rakamları paylaştı.

Kurumun açıklamasında mart 2020'de başlayan pandeminin 2022 sonuna kadar Hollanda bütçesine 82,1 milyar avro maliyet getirmesinin beklendiği bildirildi.

Pandemi döneminde zarar eden işletmelere ve serbest çalışanlara verilen gelir kaybı desteği ve maaş yardımlarının 1 Ekim itibarıyla kesileceği belirtilen açıklamada, 2022'de Kovid-19 destekleri için daha az bütçe ayrıldığı kaydedildi.