Köy Projesi Uzatıldı ve Krediler Arttı

19.08.2025 14:23
Kırklareli'nde 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi uzatıldı, kredi 1.2M TL oldu.

Kırklareli'nde başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi, imzalanan ek protokol ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılırken, Kredi miktarı 600 bin liradan 1 milyon 200 bine yükseltildi.

Kırklareli Valiliği ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi, imzalanan ek protokol ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Valilikte düzenlenen protokol imzalamasında 600 bin lira olan kredi miktarı 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

Protokolde konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile küçükbaş hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesini, küçükbaş hayvan varlığının artırılmasını, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılmasını ve yerel ırkların desteklenmesiyle bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesini hedeflendiklerini söyledi.

Devletin her daim üreticilerin yanında olduğunu ifade eden Turan, bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara valilik olarak her zaman destek verdiklerini dile getirdi.

Törene Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ziraat Bankası Kırklareli Şube Müdürü Şinasi Kızılarslan katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

