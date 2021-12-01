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Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği - Son Dakika

Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği

01.12.2021 16:10
Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması, maddi bağımsızlığını sağlaması ve ev ekonomisine katkı sağlaması için Köyceğizli 59 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 177 kıl keçisi desteği sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması, maddi bağımsızlığını sağlaması ve ev ekonomisine katkı sağlaması için Köyceğizli 59 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 177 kıl keçisi desteği sağladı.

Kadınların üretime katılması için çalışma yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi, maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için kıl keçisi projesini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça ve Ula ilçelerinin ardından son olarak Köyceğiz ilçesindeki kadın üreticilere de kıl keçisi desteklemesinde bulundu.

Üniversite mezunu kadın üretici

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kıl keçisi destekleme projesinden yararlanan Köyceğizli kadınlar arasında üniversite mezunu kadın üretici Dilek Töruz dikkat çekti. Fakülteyi bitirmesinin ardından bir de üstüne yüksek lisans yapan kadın üretici Dilek Türüz; "Fakülteyi bitirip üstüne de yüksek lisans yapmış birisiyim. Bu zamana kadar birçok iş denedim ancak olmadı. Bunun üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinden birisi olan kıl keçisi projesinden yararlanarak kadın girişimci olmaya karar verdim. Bizlere bu fırsatı sunduğu için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Gürün, "Bugüne kadar 245 kadın üreticiye 735 kıl keçisi dağıttık"

Köyceğizli kadınlara kıl keçisi dağıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kıl keçisi projesi kapsamında bugüne kadar 245 kadın üreticiye 735 kıl keçisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Gürün, "Muğla sadece turizm kenti değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılık kentidir. Köylerini terk etmeyen hemşerilerimiz bütün olumsuzluklara rağmen bu sektöre çok büyük katkı sağlıyorlar. Günümüzde bir karış toprak bile çok önemli hale geldi. Yıllardır diyoruz ki toprağını satma ürününü sat. Kırsalda üretip kıyıda tüketmeliyiz. Kırsalda üretim kadınlarımızın omuzunda. Esas işi yapan kadınlarımız olduğu için kıl keçisi desteklemelerini de kadınlarımıza yapıyoruz" dedi.

Muğla'da son dönemde yaşadıkları orman yangınlarında kıl keçisinin ne kadar önem arz ettiği anladıklarını vurgulayan Başkan Gürün, Kıl keçisi projesi ile il genelinde yetiştiriciliği azalmakta olan kıl keçisi ırkının popülasyonunu arttırmak istediklerini söyledi. Başkan Gürün, "Şehrimizde yüzde 68'lik bir orman varlığı bulunuyor ve dağlarımız maki bitki örtüsüyle kaplı. Makilik alanlar kıl keçileri için doğal beslenme alanlarıdır. Bu nedenle de keçi beslenirken yeme çok bağımlı kalınmıyor. Beslenme gideri çok düşük miktarda olduğu için ekonomik olarak gelir artmış oluyor. Ayrıca keçiler dip beslenmesi yaptığı için de orman yangınlarının ilerlemesinin önüne geçilmesinde önemli rol alabiliyor. Hayvancılık konusunda bilimsel incelemelerin ardından en verimli desteğin kıl keçisi olduğunu bilim adamları tespit etti. İlerleyen süreçte keçi eti, sütü, peyniri şimdi olduğundan daha değerli hale gelecek ve pazar sorunu olmayacak. Muğla inatla üretmeye devam edecek ve Muğla kazanacak, Türkiye kalkınacak. Kadını ve erkeği hep beraber Atatürk'ün bize gösterdiği hedefe doğru yürümeye devam edeceğiz. Bu nedenle bu projemize katılan tüm kadın üreticilerimize teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği
Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği

Büyükşehir Belediyesi, Dalaman, Ortaca, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köyceğizli kadın çiftçilere kıl keçisi desteği - Son Dakika Ekonomi


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