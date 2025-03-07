Kozan'daki Portakal Fidanları Don Nedeniyle Kuruyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kozan'daki Portakal Fidanları Don Nedeniyle Kuruyor

Kozan\'daki Portakal Fidanları Don Nedeniyle Kuruyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Sibirya soğukları nedeniyle portakal fidanları ve ürünler zarar gördü.

07.03.2025 10:03
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Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana'da Kozan'da coğrafi işaret ile lezzeti tescilli portakalı dalında don vurdu, yeni dikilecek binlerce fidan ise kurumaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde 4 gün boyunca süren Sibirya soğukları nedeniyle yaşanan Zirai donun etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan Adana'da bir çok ürün bahçe ve tarlalarda zara gördü. Zarar gören ürünlerden biri de Kozan'ın Coğrafi İşaret tescilli portakalı oldu. Bir kısmı hasat edilen bir kısmı da dalında olan portakalları don vurdu. Üreticiler bölgede gübreleme ve sulama ile zarar gören ağaçları kurtaramaya çalışırken, ilgili kurumlardan yetkililerin de sahalarda hasar tespit çalışması sürdürdüğü öğrenildi.

15 bin fidan kurumaya başladı

Bölgede hem çiftçilik hem de fidan üretimi yapan Mustafa Seğmen'in de 15 bin fidanı don nedeni ile kurumaya başladı. Seğmen, fidanları kurtarmak için çalıştıklarını ancak şuanda yaklaşık 750 bin TL'lik zararları olduğunu kaydetti.

İlçede ilk kez 4 gün boyunca eksi 5 dereceyi bulan don olayı yaşadıklarını kaydeden Mustafa Seğmen; "35 yaşındayım, genç bir yaş fidanlar çok yoğun etkilendi. Yapraklarını döküyor. 15 yıldır fidancılık yapıyorum. Ailemde fidan üreticisi böyle bir don olayı yaşanmamıştı. Fidan tanesi 50 TL'den satılıyordu 15 bin fidanı kurtarmaya çalışıyoruz ama şuan sadece 750 bin TL zarar gözüküyor" dedi.

Bahçedeki ürünlerinde zarar gördüğüne değinen Seğmen," Bahçede portakalın bir kısmı toplanmış bir kısmı duruyordu. 32 dönüm portakalımız var. Yapraklar döküldü. Ağaçlar bu senenin değil senenin mahsulünü de verecekti. Don olayı ile bu sene değil, seneyi de etkilemiş olacak. Çiçekler dondu ağaç yaprakları gazel yapraklarına dönüştü. Bölgemizde don olayı nedeni ile üreticinin hasarı büyük" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozan'daki Portakal Fidanları Don Nedeniyle Kuruyor - Son Dakika

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