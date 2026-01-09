Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
09.01.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi ya da kredi kartı başvurusu reddedilenlerin sayısı artıyor. Bankaların devreye aldığı davranışsal risk analiziyle birlikte, artık yalnızca kredi puanı değil, müşterilerin son aylardaki hesap hareketleri, para giriş-çıkış düzeni ve riskli harcama kalıpları da kredi kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi veya kredi kartı başvurusu reddedilenlerin sayısında artış yaşanıyor. Bankacılık sektöründe devreye alınan yeni risk değerlendirme yaklaşımıyla birlikte kredi süreçlerinde artık yalnızca puan değil, müşterilerin son aylardaki hesap hareketleri ve para trafiği de belirleyici hale geldi.

BİRÇOK TÜKETİCİ OLUMSUZ YANIT ALIYOR

Son dönemde birçok tüketici, kredi notu iyi olmasına karşın bankalardan olumsuz yanıt alıyor. Bankalar, klasik skorlamanın ötesine geçerek müşterilerin hesap kullanım alışkanlıklarını daha ayrıntılı biçimde incelemeye başladı. Düzenli gelir akışı, harcama düzeni ve finansal davranışların tutarlılığı kredi onayı açısından kritik kriterler arasında öne çıkıyor.

Yeni yaklaşımda "davranışsal risk analizi" adı verilen yöntemle hesaplara giren ve çıkan paranın niteliği mercek altına alınıyor. Düzenli maaş girişi, fatura ödemeleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; sık ve açıklamasız transferler, ani para giriş-çıkışları ve olağan dışı hareketler risk sinyali olarak değerlendiriliyor.

SANAL BAHİS ÖDEMELERİ RİSK GÖSTERGESİ

Özellikle sanal bahis ve oyun sitelerine yapılan düzenli ödemeler bankalar açısından güçlü bir risk göstergesi olarak görülüyor. Bu tür harcamaların, müşterinin geri ödeme kapasitesini zayıflatabileceği gerekçesiyle kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilmesine yol açabildiği belirtiliyor.

KARA PARA AKLAMA KISA SÜREDE TESPİT EDİLİYOR

Bankalar bu denetimleri büyük ölçüde otomatik sistemler üzerinden yürütüyor. Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede kullanılan AML yazılımları ile yapay zeka destekli analiz sistemleri, olağan dışı para hareketlerini kısa sürede tespit edebiliyor. Şüpheli işlem belirlenen müşteriler sistemde "yüksek riskli" olarak işaretlenirken, bu durum kredi süreçlerini doğrudan etkileyebiliyor.

Kredi kararlarında Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerinin yanı sıra bankaların kendi iç analizleri de dikkate alınıyor. Yapay zeka destekli modeller, "gelirle uyumsuz harcama", "düzensiz para trafiği" ve "riskli sektörlerle temas" gibi kriterleri puanlayarak kredi ve kredi kartı başvurularında nihai sonuca etki ediyor.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:28:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.