Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu - Son Dakika
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Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu

10.06.2022 00:14

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme tutarlarındaki değişimi paylaştı. Buna göre, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Buna göre; limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.

BDDK'nın konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Limiti 25 bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

YENİ ADIMLAR ATILACAK

BDDK, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi için adımlar atacak.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu - Son Dakika


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00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
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SON DAKİKA: Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu - Son Dakika
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