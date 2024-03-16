Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Yükseldi

Merkez Bankası'nın (MB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yükseldi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.
MB'den bankalara tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi talimatı
Merkez Bankası, bankalara tüzel ve gerçek kişi TL payı için aylık artış hedefi getirdi. MB daha önceden bankalara gerçek ve tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi belirlemezken 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması şart tutuluyordu. Amaçların sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı da artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak. - ANKARA
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Kredi kartından nakit avans çekiminde faiz oranı 4,42'den yüzde 5 yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayollarını kullanan yolcu sayısının şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 arttığını açıkladı. Şubat ayında hizmet verilen uçak trafiği ise yüzde 10,4 artış gösterdi. İlk iki ayda ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 7,9 arttı. İstanbul Havalimanı'nda ise iki aylık sürede toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış gösterdi.
Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 189 kişilik turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. İngiliz turistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve günün anısına hediyeler verildi. Dalaman Havalimanı, pandemi öncesi turizm dönemlerini geride bırakarak 2023 yılında yüzde 6,5, 2022 yılında ise yüzde 15,2 daha fazla yolcu ağırladı. İngiliz turistler, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeleri tercih ettiklerini belirterek havalimanı yetkililerine teşekkür etti.
Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Ramazan ayında esnaf ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fırınlar, pastane ve tatlı imalathaneleri özellikle denetleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Muğla'yı 1 Nisan'da şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla, bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz” dedi.
Diyarbakır Havalimanı, şubat ayında iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, bu dönemde havalimanında 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1620 ton olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği ise 2 bin 101, yük trafiği ise 3 bin 106 ton oldu.
Silopi ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 100 kişi, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi, Silopi 7. Noter ve gözlemcilerin huzurunda gerçekleştirildi.
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