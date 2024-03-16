Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Yükseldi

Merkez Bankası'nın yayımladığı tebliğe göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yüzde 5'e yükseldi. Nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında aylık azami akdi faiz oranı da 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

16.03.2024 01:19  Güncelleme: 01:21
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Merkez Bankası'nın (MB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yükseldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.

MB'den bankalara tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi talimatı

Merkez Bankası, bankalara tüzel ve gerçek kişi TL payı için aylık artış hedefi getirdi. MB daha önceden bankalara gerçek ve tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi belirlemezken 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması şart tutuluyordu. Amaçların sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı da artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Yükseldi - Son Dakika

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