Türkiye'de rekor seviyelere ulaşan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile BDDK, halihazırda gecikmiş ödemesi bulunan kart ve krediler için 48 aya varan yapılandırma imkanı sundu.
Söz konusu adım milyonlarca kredi kartı borçlusu için bir 'erteleme' imkanı sunarken, gelecek haftalarda kart sahiplerine yönelik yeni değişiklikler gündeme taşınacak.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, aylardır bankaların ısrarlı taleplerinin ardından gevşeme adımları için harekete geçen ekonomi yönetimi, ilk aşamada 25 bin TL olarak uygulanan kredi kartı nakit avans işlemleri için belirlenen üst sınırı 50 bin TL'ye yükseltecek.
Ayrıca atılacak normalleşme adımları kapsamında kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemleri için uygulanan maksimum vade sayısı da 3 aydan 6 aya çıkarılacak. BDDK'nın söz konusu değişiklikleri TCMB'nin 24 Temmuz tarihli PPK toplantısının ardından yürürlüğe alması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor - Son Dakika
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