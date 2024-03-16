Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi

Geniş Video İzle

Kredi kartından nakit avans çekiminde faiz oranı 4,42'den yüzde 5 yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

16.03.2024 00:11  Güncelleme: 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

NAKİT AVANS ÇEKİMİNDE FAİZ ORANI YÜZDE 5'E ÇIKARILDI

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi

BANKALARA ŞİRKETLERİN TL PAYINI AYLIK OLARAK ARTIRMA HEDEFİ

Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5\'e yükseldi

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • emre kula: Fatura gene bu halka kesildi yediler içtiler eğlendiler faturayı ödemeye geldimi halka ödeyin dediler yazık bu emekliye asgari ücretliye birileri lüks içinde şatafat içinde yaşarken birileri açlık sınırının altında maaş almaya zorlandı 85 11 Yanıtla
  • Hugs70: tarihte bankalar bu kadar kazanmadı bence faizden rekor kırıyorlar 50 4 Yanıtla
  • My Way: Allah bize yardım etsin nereye kadar. 36 8 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Vallahi billahi yeter … yahu dindar bir yönetim halkını bu denli ezer mi ? hem faize karşılar hemde milleti sefalete sürükleyip kredilere muhtaç ediyorlar … sonrada boğazını sıkmaya çalışıyorlar… yazıklar olsun 25 2 Yanıtla
  • Ahmet Demir: Zenginler zamanında yüklü çektiler garibanlar ödüyor zıkkım olsun 12 9 Yanıtla
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Havayolu yolcu sayısı rekor oranda arttı
    23:06 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Havayolu yolcu sayısı rekor oranda arttı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayollarını kullanan yolcu sayısının şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 arttığını açıkladı. Şubat ayında hizmet verilen uçak trafiği ise yüzde 10,4 artış gösterdi. İlk iki ayda ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 7,9 arttı. İstanbul Havalimanı'nda ise iki aylık sürede toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış gösterdi.

  • Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den gelen turistler karşılandı
    22:54 Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den gelen turistler karşılandı

    Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 189 kişilik turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. İngiliz turistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve günün anısına hediyeler verildi. Dalaman Havalimanı, pandemi öncesi turizm dönemlerini geride bırakarak 2023 yılında yüzde 6,5, 2022 yılında ise yüzde 15,2 daha fazla yolcu ağırladı. İngiliz turistler, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeleri tercih ettiklerini belirterek havalimanı yetkililerine teşekkür etti.

  • Altınova Belediyesi Ramazan Ayında Esnaf Denetimlerini Sürdürüyor
    22:42 Altınova Belediyesi Ramazan Ayında Esnaf Denetimlerini Sürdürüyor

    Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Ramazan ayında esnaf ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fırınlar, pastane ve tatlı imalathaneleri özellikle denetleniyor.

  • Aras,
    22:33 Aras, "Muğla'yı Atatürk İlkelerine Bağlı Aydınlık Gelecek Türkiye İçin Çok Önemli Bir Temel Haline Getireceğiz"

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Muğla'yı 1 Nisan'da şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla, bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz” dedi.

  • Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi
    22:01 Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi

    Diyarbakır Havalimanı, şubat ayında iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, bu dönemde havalimanında 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1620 ton olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği ise 2 bin 101, yük trafiği ise 3 bin 106 ton oldu.

  • Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişi için kura çekildi
    21:59 Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişi için kura çekildi

    Silopi ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 100 kişi, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi, Silopi 7. Noter ve gözlemcilerin huzurunda gerçekleştirildi.


00:11 Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi
23:38 Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu
23:06 Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan “Şikayetçi misin“ sorusuna “Ona tokat atın“ yanıtı Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuktan "Şikayetçi misin?" sorusuna "Ona tokat atın" yanıtı
22:21 Rusya’dan Odessa’ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
22:01 Trabzon’da otobüs terminalinde piton ele geçirildi Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 01:30:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement