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Ekonomi

Kredi Sıkılaştırması Sürecek

TCMB Anketi'ne göre bankalar, 2024'te kredilerde sıkılaştırmaya devam edecek.

04.10.2024 11:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği görülürken, yılın son çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği yönünde oldu.

TCMB'nin bankaların 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024'ün son çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.

Ankete göre, bu yılın üçüncü çeyreğinin alt kırılımları incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlendi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görülürken, yılın son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönünde oldu.

Kredi talebi

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış yönlü seyir 2024'ün üçüncü çeyreğinde de zayıflayarak devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlendi.

Bu yılın son çeyreğinde de genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri yerini artışa, taşıt kredi talebinde bir önceki çeyrekte görülen artış ise yerini tekrar azalışa bırakırken, son çeyrek için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönünde oldu.

Fonlama Koşulları

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü.

Yılın son çeyreği için yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakması, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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