Kripto Borsaları SPK Başvurusu İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kripto Borsaları SPK Başvurusu İçin Hazırlanıyor

29.06.2025 11:13
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Kripto para borsaları, 30 Haziran'a kadar SPK'ya başvuruda bulunmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunmak için 30 Haziran'a kadar Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunması gereken kripto para borsaları son hazırlıklarını tamamlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 13 Mart'ta yayımlanan tebliğler ile kripto para borsaları olarak bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (KVHS) düzenleme sürecinde ilk yasal adım atıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun hazırladığı tebliğlerde, kripto para borsalarının kuruluş, faaliyet ve işleyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğlerdeki maddelerin büyük bir kısmı için yürürlük tarihi 30 Haziran olurken, borsaların faaliyet başvuruları için son tarih de tebliğlerle tespit edildi.

Buna göre, platformların Türkiye'de faaliyette bulunabilmesi için 30 Haziran'a kadar SPK'ye başvuru yapması gerekiyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ise yasal süreci tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Saklama kuruluşu için süreç devam ediyor"

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, yaptığı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında yayımlanan yasa sonrasında, ekosistemde çalışmaların başladığını söyledi.

Borsaların, mart ayında yayımlanan düzenlemeler doğrultusunda başvurularını 30 Haziran'a kadar tamamlayarak Sermaye Piyasası Kuruluna iletmek zorunda olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Biz de tıpkı diğer tüm platformlar gibi bu son günlerde hazırlıklarımızı tamamlayarak, başvurumuzu iletme gayreti içindeyiz. Saklama sürecini nasıl yöneteceğimizle ilgili değerlendirmelerimiz ise bu aşamada sürmekte." dedi.

"Regülasyonlara tam uyum şart"

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu da 30 Haziran'ın, Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları için dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurguladı. Açık ve bağlayıcı bir regülasyonun yürürlüğe girmesinin kullanıcı güvenliği, piyasa istikrarı ve uluslararası uyumluluk açısından önemli ve büyük bir kazanım olduğunu belirten Eşelioğlu, Sermaye Piyasası Kurulunun ve ilgili kurumların ortaya koyduğu tüm yükümlülükler doğrultusunda, iç sistemlerini revize ettiklerini anlattı.

Eşelioğlu, Türkiye'de birçok bankanın, kripto para saklama hizmeti alanında faaliyet göstermeyi planlayan iştirakleri ile görüştüklerinin altını çizerek, "Ancak bu kuruluşların çoğu, çeşitli onay süreçlerini henüz tamamlayamadıkları için teklif iletemediler. İlerleyen günlerde, bu alanda Türkiye'de faaliyet gösteren ve gösterecek yetkin saklama kuruluşları ile verimli işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvuru süreçleri hakkında da bilgi veren Eşelioğlu, "30 Haziran süreci kapsamında, başvurumuzu o günün sabahında tamamlıyor ve hem sermaye yeterliliği hem de teknik yeterlilik açısından tüm şartları sağlıyoruz. Bu adımı, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kullanıcılarımıza ve paydaşlarımıza karşı taşıdığımız sorumluluğun doğal bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin küresel kripto ekosisteminde söz sahibi olabilmesi için regülasyonlara tam uyumun şart olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

"Altyapımıza yönelik kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirdik"

Paribu Hukuk Direktörü Mehmet Türkarslan ise 30 Haziran tarihinin, platformlar için büyük önem taşıdığını ve tebliğlerin kripto varlık piyasasına yönelik daha sıkı denetim ve şeffaflık mekanizmaları getirmeyi amaçladığını bildirdi. Tebliğlerin, daha önce yürürlüğe giren maddelerine uyum sağlanmasının da önemli olduğunu işaret eden Türkarslan, uyumun sağlanmaması durumunda, borsaların faaliyet başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimalinin yüksek olabileceğine dikkati çekti

Alım satım platformu ve saklama şirketi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) belirlenen tüm yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına yoğun bir çalışma süreci yürüttüklerini aktaran Türkarslan, özellikle bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıya yönelik kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Soğuk ve sıcak cüzdan güvenliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile entegrasyon konularında da çalıştıklarına değinen Türkarslan, "Yeni düzenlemeler, Türkiye'deki kripto varlık ekosisteminin daha şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına atılmış önemli adımlar. Regülasyonlara tam uyum sağlama konusunda gösterdiğimiz kararlılık, yatırımcılarımıza güvenli ve sağlam bir zemin sunma taahhüdümüzün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kripto Borsaları SPK Başvurusu İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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