Kron Teknoloji Veri Güvenliği Ödülünü Kazandı

Kron Teknoloji, Bilişim 500 Ödülleri'nde "Veri Güvenliği Yazılımı Üreticisi" kategorisinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Ödül törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul, BT Haber Başkanı Murat Göçe, BT Haber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, diğer sponsor şirketlerin üst düzey yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Araştırmanın "Veri Güvenliği Yazılımı" kategorisinde Kron Teknoloji, "Türkiye Merkezli Teknoloji Üreticileri" arasında üst üste üç kez, toplamda da beşinci kez birincilik ödülüne sahip oldu. Şirket adına ödülü, İcra Kurulu Üyesi Mehmet Ilgaz aldı.

"Ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki erişimini artırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Zeynep Yenel Onursal, veri güvenliğinin her geçen gün daha kritik hale geldiği bu dönemde, Kron olarak liderliklerini pekiştirdiklerini, müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir çözümler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Yerli ve milli bir marka olarak hem ulusal hem de uluslararası arenada Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini aktaran Onursal, şunları kaydetti:

"AR-GE yatırımlarımız sayesinde dünya çapında tanınan, önerilen ve rekabet gücümüzü artıran yenilikçi ürünler geliştirdik. Kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti konusundaki istikrarımız, bu başarıyı sürdürülebilir kılıyor. Gelecekte de aynı azimle çalışarak global pazarda daha da güçlenecek, iş ortağı ekosistemimizi genişleterek ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki erişimini artırmaya devam edeceğiz."