Kruvaziyer Astoria Grande, 368 yolcu ve 352 personelle Marmaris'e yanaştı - Son Dakika
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Kruvaziyer Astoria Grande, 368 yolcu ve 352 personelle Marmaris'e yanaştı

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Kruvaziyer Astoria Grande, 368 yolcu ve 352 personelle Marmaris\'e yanaştı
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Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri, İskenderiye Limanı'nın ardından 368 yolcu ve 352 personelle Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştı. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi; bir kısmı çevre turlarına katıldı.

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 368 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İskenderiye Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren gemi, limanın büyük iskelesine yanaştırıldı. 194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu 368 yolcu ve 352 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı.

"Astoria Grande"nin gece demir alarak Bodrum Limanı'na gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kruvaziyer Astoria Grande, 368 yolcu ve 352 personelle Marmaris'e yanaştı - Son Dakika
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