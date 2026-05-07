Kruvaziyer Gemileri Kuşadası\'nda

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 gemi demirledi.

Ege Port Limanı'na Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Grandeur", Norveç bayraklı "Viking Sea", Bermuda Bayraklı "Sun Princess" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 800 turist indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.