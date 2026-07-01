KSO Toplantısında GES Sorunları Tartışıldı

Konya Sanayi Odası'nın (KSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 24. Meslek Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Fehmi Özbey, GES'lerdeki saatlik mahsuplaşma düzenlemesinin yatırımcıları mağdur ettiğini, bu uygulamadan eski sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda odanın Isıtma, Soğutma Sistemleri, Elektrik Üretimi, Müteahhitlik Hizmetleri ve Geri Dönüşüm Sanayini temsil eden 24. Meslek Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Fehmi Özbey, bir sunum yaparak sektörü anlattı, sorun ve taleplerini dile getirdi. Özbey, sunumunda enerji sektöründe ortalama dağıtım fiyatlarının her zaman artmasına rağmen, elektrik üretim fiyatlarının her zaman artmadığına dikkat çekerek, Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) yönelik alınan yeni kararları değerlendirdi.

"Saatlik mahsuplaşmadan vazgeçilmeli ve dağıtım bedelleri ıslah edilmeli"

GES'lerdeki saatlik mahsuplaşma düzenlemesinin yatırımcıları mağdur ettiğini, bu uygulamadan eski sisteme dönülmesi gerektiğini vurgulayan Özbey, "Aylık mahsuplaşmada bir dağıtım bedeli verilirken, saatlik mahsupta iki dağıtım bedeli verilmektedir. Dağıtım bedelleri de dağıtım firmalarında kalmaktadır. Son dört yılda elektrik fiyatlarında artış olmazken, dağıtım bedelleri yaklaşık yüzde 700 arttı. Bu dengesizlik üreticilerimizi zorluyor. Bu yüzden saatlik mahsuplaşmadan vazgeçilmeli ve üreticiler dikkate alınarak dağıtım bedelleri ıslah edilmeli, yenilenebilir kaynaklı enerjinin tamamında taban fiyatı uygulamasına geçilmelidir. Kanunlar ve kamu, yatırımcının yanında olmalıdır" şeklinde konuştu.

İlk kurulan çatı ve tarım arazisi dışına yapılan tarla GES'lerin tüm üretim satın alma taahhüdüyle kurulduğunu ancak iki buçuk yıl geriye dönük yönetmeliğin iptal edildiğini aktaran Özbey, "Bu uygulama ile maç başladıktan sonra kural değiştirildi. Dolayısıyla yatırım yapıldıktan sonra yatırımcıyı zarara uğratacak her türlü uygulama ve düzenlemelerden uzak durulmalı" ifadesini kullandı.

"Yerli kaynaklar özendirilmeli, yerli üreticiye destek verilmeli"

Enerji üretiminde yerli kömür kaynakları başta olmak üzere tüm yerli kaynakların daha fazla özendirilmesinin milli güvenlik açısından da son derece önemli olduğunu belirten Özbey, şunları söyledi: "İthal kömür kaynaklı, doğalgaz, fuel oil, nafta ve motorin kaynaklı santrallerdeki tavan alım fiyatı, yerli kaynaklı santrallerden elde edilen elektriğin tavan fiyatının zaman zaman iki katından fazla oluyor. Bu da yerli kaynaklara karşı negatif bir ayrımcılık haline dönüşüyor. Dolayısıyla enerji üretiminde yerli kaynakların özendirilmesi konusu aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendirilmeli." - KONYA