KTO Başkanı Gülsoy: "Ağustos ayında 306 milyon 170 bin dolar ihracat yaptık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'de Ağustos ayında gerçekleştirilen 306 milyon 170 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 47,5 arttığını belirten Başkan Gülsoy, "Pandeminin artmasına rağmen geçtiğimiz yılkı ihracatımızı geride bırakarak en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. İlk 8 ayda ihracatımız yüzde 44,4 artmıştır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Başkan Gülsoy, "TÜİK verilerine göre 2020 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ağustos Ayı 207 milyon 565 bin dolar iken 2021 yılı Ağustos ayında 306 milyon 170 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 47,5'dir. Kayseri İthalatımız ise Ağustos ayında 157 milyon 405 bin dolar olmuştur. Pandeminin artmasına rağmen en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. 2021 yılı Ağustos döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İsrail ve Birleşik Krallık'tır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Su Ürünleri, Hayvansal Mamuller ve Mücevher dışındaki bütün sektörlerde artış meydana gelmiştir" dedi.

"İhracatımız artmaya devam ediyor"

Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2021 yılı hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 8 aylık süreçte önemli bir seviyeye geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Covid-19 salgınının getirdiği her zorluğa rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Ağustos Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artışla 18 milyar 916 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştir. Bu sayede ocak-ağustos döneminde ihracatımız, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 37 artışla 140,2 milyar seviyesine çıkmıştır. İhracatçılarımız zaferden zafere koşmaktadır. İhracatımızdaki olumlu gidişat, bize geleceğimize dair umut ve güç vermektedir. Kayseri'de yılın ilk 8 ayını geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 44,4 oranında artmıştır. Tüm bu gayret ve çalışmalar ve ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri'de ilk 8 ayda 2 milyar 247 milyon 717 bin dolar ihracata ulaştık. Gelecek açısından umut verici bir seviyeye ulaşmak, şehrimiz açısından gurur vericidir. Üyelerimizin yeni pazarlar bularak üretim ve ihracatın daha çok ivme kazanacağını düşünüyorum. Her ay artan ihracat rakamlarımızla birlikte koyduğumuz hedef olan 3.5 milyar dolara ulaşacağımızı düşünüyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ülkemiz; güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ