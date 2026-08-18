KTO ve Pakistan'dan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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KTO ve Pakistan'dan İşbirliği Protokolü

KTO ve Pakistan\'dan İşbirliği Protokolü
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KTO, Pakistan ile KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak için protokol imzaladı.

Körfez Ticaret Odası ile Pakistan'ın İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası arasında, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve yeni yatırım alanları oluşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

KTO Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyetin katılımıyla İstanbul Sanayi Odasında düzenlenen programda, iki ülkenin oda yetkilileri bir araya geldi. Görüşmelerin ardından taraflar arasında imzalanan protokol ile Körfez ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve KOBİ'lerin Pakistan pazarına erişiminin kolaylaştırılması ile ticaret ve yatırım alanlarında yeni işbirliklerinin oluşturulması hedefleniyor.

Protokol kapsamında KTO üyelerinin sunduğu ürün ve hizmetler belirlenerek, Pakistan pazarıyla buluşturulabilecek iş alanlarına yönelik değerlendirme çalışması yapıldı.

KTO Başkanı Recep Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üyelerin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Çalışma kapsamında üyelerimizin sunduğu ürün ve hizmetleri belirleyerek Pakistan pazarıyla buluşturulabilecek iş alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte üyelerden alınacak geri bildirimler doğrultusunda ticaret, yatırım ve ürün tedariki başta olmak üzere yeni işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Öztürk, işletmelerin yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Program, Başkan Öztürk ile İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sardar Tahir Mehmood'u temsilen katılan oda genel sekreteri arasında karşılıklı plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Pakistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO ve Pakistan'dan İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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