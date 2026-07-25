KÜAD, Kozmetik Sektörü için Temaslarda Bulundu

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), sektörün ihracat, e-ihracat, markalaşma ve mevzuat alanındaki önceliklerini kamu kurumlarıyla değerlendirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan öncülüğündeki heyet, sektörün gelişimine katkı sağlayacak işbirliklerini güçlendirmek, güncel düzenlemeleri değerlendirmek ve kozmetik sektörünün beklentilerini ilgili kurumlara aktarmak amacıyla kamu kurumları ve sektör temsilcilerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet, temaslar kapsamında Ticaret Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) önemli isimlerle görüştü.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Perakende Ticaret Daire Başkanı Burak Kaplan ve beraberindeki yetkililerle bir araya gelen heyetin görüşmesinde, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" kapsamında sektörün değerlendirmeleri paylaşıldı. Toplantıda, kozmetik sektörünün perakende kanalındaki gelişimi, sektör paydaşlarının beklentileri ve düzenlemelerin sektöre sağlayacağı katkılar ele alınırken, uygulamaya yönelik görüş ve öneriler de yetkililere aktarıldı.

KÜAD heyeti, Ticaret Bakanlığından Reklam Denetim 1 Dairesi Başkanı Fazıl Şal ve Reklam Denetim 2 Dairesi Başkanı Erhan Turhan ile de bir araya geldi.

Görüşmede, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde yapılan güncel değişiklikler başta olmak üzere reklam sektörünü yakından ilgilendiren düzenlemeler değerlendirildi. Toplantıda, kozmetik sektörünün reklam iletişiminde karşılaştığı güncel uygulamalar, mevzuata uyum süreçleri ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yaklaşımlar ele alınırken, KÜAD'ın yürüttüğü projeler ve sektörel bilgilendirme faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından 3–5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2026'nın ön bilgilendirme toplantısına ise KÜAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Mutaf katıldı.

Programda, e-ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalar, dijital pazarlama uygulamaları ve yeni nesil teknolojilerin sektöre sağlayacağı katkılar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, Türk kozmetik sektörünün dijital kanallar aracılığıyla uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılmasına yönelik fırsatlar ve e-ihracat ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak uygulamalar hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

İhracat ve markalaşmada iş birliği mesajı

KÜAD heyeti, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Daire Başkanı Esra Gizem Türkcanoğlu ve ekibini de ziyaret etti. Görüşmede, "Sorumlu Teknik Eleman Yönetmeliği" kapsamında yürütülen çalışmalar ile kozmetik sektöründeki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda düzenlemelerin sektöre yansımaları, uygulama süreçleri ve paydaş beklentileri ele alınırken, mevzuatın etkin uygulanmasına yönelik görüş ve öneriler karşılıklı olarak paylaşıldı. Görüşme, kamu ile sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerle tamamlandı.

Heyetin İKMİB Başkanı İbrahim Aracı'yı ziyaretinde ise kozmetik sektörüne yönelik işbirliği fırsatları, markalaşma çalışmaları ve hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışma alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ihracatı destekleyecek ortak çalışmalar, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve Türk kozmetik sektörünün küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırabilecek projeler değerlendirildi.

"Ortak çalışma kültürü, sektörün uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendirecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, gerçekleştirilen temasların sektör açısından önemli bir işbirliği zemini oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu kurumlarıyla güçlü iletişim ve işbirliğini önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem güncel düzenlemeleri değerlendirme hem de sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduk. Kamu ile sektör arasında kurulacak ortak çalışma kültürünün, Türk kozmetik sektörünün rekabet gücünü ve uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

Arslan, bu ziyaretlerle, kozmetik sektörünün ihtiyaç ve beklentilerini ilgili kurumlara doğrudan aktarmayı ve sektörel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydederek, kozmetik sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sunacak çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.