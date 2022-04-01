Küçükçekmece'de 31 kadın iş sahibi oldu - Son Dakika

Küçükçekmece'de, hibe desteğiyle açılan kafede Türk vatandaşı ve mülteci kadınlardan oluşan 31 kadın iş sahibi oldu. Kafenin farklı alanlarında çalışan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlayarak hizmet veriyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nin yer tahsis ettiği ve JANA Sosyal Girişim ortaklığı ile hayata geçirilen, Dünya Bankası ve GIZ'in hibe desteğini alan proje çerçevesinde Etkin Kadın İş Platformu (EKİP), ilk iş yerini açtı. Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesindeki açılışı yapılan kafeye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediye birim müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Hibe desteğiyle kurulan kafede kadınlar, hem sağlıklı hem de hesaplı gıdanın tüketilebildiği kafede 31 kadın iş sahibi olup, ev ekonomisine katkı sağlayacak. Konuşmaların ardından Başkan Çebi, kafede çalışan kadınla ile yanındakiler kurdele keserek kafenin açılışını yaptı.

"İlerleyen zamanlarda şubeleşmek istiyoruz"

İlerleyen zamanlarda şubeleşmek istediklerini ve işin aile ekonomisine katkı sağladığını anlatan Mutfak şefi Şeyma Gökbayrak, "12 yıldır aşçılık yapıyorum, şuan EKİP'le beraber çalışıyorum. Küçükçekmece Belediyesi ile beraber kafemizi açıyoruz. Biz toplamda 31 üyeyiz, 15 Türk, 21 Suriyeli mülteci kadınımız var. 15 kadın aktif olarak çalışıyor, 10 tane Suriyeli kadın ise Türkçe dersi alıyor. Eğitimleri bittikten sonra bizimle beraber çalışacaklar. Kendi paket ürünleri, salatımızı ve kafe kısmını yöneteceğiz. Catering işiyle devam ediyoruz bir yanda. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Yerimizi istihdam etti, elektrik, su ve doğalgazımızı karşılama noktasında yardımcı oluyorlar. Kadınlar ailelerine eşlerine destek olmaları için günlük ücretlendirme yaparak, yaptığımız gıda ve ürünlerden evlerine götürerek destek sağlıyor" diye konuştu.

"Vücudun neye ihtiyacı varsa onu üretiyoruz"

Kafede gıda mühendisi olarak çalışan Suriyeli Rahda Hicazi, " Ben gıda mühendisiyim, burası sağlıklı bir yer. İnşallah herkesin sağlıklı bir yemek alışkanlığı olacak. En önemlisi vücudun neye ihtiyacı varsa onu burada yapıyoruz. Burası tamamen kadınlardan oluşuyor. Hepimiz burada çalışarak, aileye katkı ve destek veriyoruz" diye anlattı.

"Hedefimiz burada 51 kadını istihdam etmek"

Açılışın ardından kafeyi gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bizim vatandaşa söz verdiğimiz ve arkasında durduğumuz işlerden bir tanesiydi. Özellikle kadınları el becerilerini geliştirebilmek ve bunu halka sunabilmek amacındaydık. Burası hibeyle dönüştürülen bir yerdir. Önemli bir hibe aldık burayla ilgili, dolayısıyla belediye bütçesine dokunmadan gerçekleştirilmiş bir yer. Küçükçekmece'deki kadınları üretime katabilmek maksadıyla hem onların kendi öz güvenlerini sağlayabilmek, hem de bunu katkı sağlamak amacıyla açıldı. Kadınlar burada nişan yapabilirler, gün yapabilirler, burada doğum günlerini yapabilirler, çeşitli toplantılarını yapabilirler. Kendi üretimleri ve tamamen burada üretilip, burada tüketilecek. Kadınlara bir hizmet anlayışımız var. şuan için 31 üyemiz var, hedefimiz 51 kadınımızı buradan istifade edebilecek duruma getirmektir" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL