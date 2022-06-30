Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım - Son Dakika
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Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım

30.06.2022 14:46
Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program ile bölgeden 9 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Yatırım tutarı toplam 24,7 milyon TL olan 9 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 19,1 milyon TL destek sağlanacak.

2022 Yılı SOGEP ile Desteklenen Başarılı Projeler şöyle;

Erzurum Hınıs'ın Sütü Mandıra ile Değerleniyor Hınıs Belediye Başkanlığı

Erzurum Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Erzurum İşim Gücüm Üretim Şenkaya Süt Toplama Projesi Şenkaya Belediye Başkanlığı

Erzincan Refahiye'de Kadınlar ve Gençler Atölyelerde Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Erzincan Girişimci Kadınlar Seracılıkta Üretecek Kazanacak Tüm Üzümlü Kalkınacak Üzümlü Belediye Başkanlığı

Erzincan Kumumuz Yol Olsun Üzümlü Belediye Başkanlığı

Bayburt Güneşten Toprağa Üretim Tesisi Bayburt Belediyesi

Bayburt Altyapıda Kilit Noktamız Parke Demirözü Belediye Başkanlığı

Bayburt Arpalıda Cam Kafe-Restoran ile Turizm Köprüsü Kuruluyor Arpalı Belediyesi - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Bayburt, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudaka'dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım - Son Dakika
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