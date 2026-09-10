KUDAKA yönetim kurulu Erzincan'da toplandı, üç ilin kalkınma planı görüşüldü - Son Dakika
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KUDAKA yönetim kurulu Erzincan'da toplandı, üç ilin kalkınma planı görüşüldü

KUDAKA yönetim kurulu Erzincan\'da toplandı, üç ilin kalkınma planı görüşüldü
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan'da gerçekleştirildi. Toplantıda yatırım, turizm, yeşil ve dijital dönüşüm ile uluslararası işbirlikleri ele alındı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 166. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Yatırım, turizm, yeşil ve dijital dönüşüm, uluslararası işbirlikleri ile önümüzdeki döneme yönelik stratejik planlamaların değerlendirildiği toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Aydoğdu, üretim kapasitesini artıracak, istihdama katkı sağlayacak ve yerel potansiyeli harekete geçirecek çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

İller arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Aydoğdu, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek alınan kararların üç il ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Dijital Dönüşüm, Hamza Aydoğdu, Yerel Yönetim, Erzincan, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUDAKA yönetim kurulu Erzincan'da toplandı, üç ilin kalkınma planı görüşüldü - Son Dakika

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