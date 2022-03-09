KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı

09.03.2022 09:29
KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı

IHAAW092948-EKO/09-03-2022- KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı(Fotoğraflı)Ahmet Akbuğa BAYBURT (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 140.

IHAAW092948-EKO/09-03-2022

- KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa

BAYBURT (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 140. Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ajansın mevcut çalışmaları ve 2021 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleştirilen toplantıda; Bölgede özel sektörün desteklenmesine yönelik çalışmaların yapılması ve 2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan 3 projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in yanı sıra Vali Mehmet Makas, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Belediye Başkanı Bekir Aksun, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven diğer yönetim kurulu üyeleri ile ajans personeli katıldı.

(AA-AA-Y)

09.03.2022 09: 30: 31 TSI

NNNN - ERZİNCAN

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Cüneyt Epcim, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt Valisi Epcim başkanlığında yapıldı - Son Dakika


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