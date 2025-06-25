KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum\'da Gerçekleşti

KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Erzurum'da gerçekleştirildi.

Dönem Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen KUDAKA 159'uncu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Genel Sekreter Oktay Güven'in, Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı Ajans'ın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

KUDAKA hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Özel sektöre yönelik 2025 yılı içerisinde uygulanması planlanan 30 milyon TL bütçeli destek programının ilan edilmesi kararlaştırıldı. Fizibilite Destek Programı 1. dönemi kapsamında sunulan proje teklifleri incelenerek destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Bayburt İl Özel İdaresi'nce sunulan, toplam yatırım tutarı 20 milyon TL olan ve 15 milyon TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek "Aslandağı Çamlı Vadi Projesi"nin desteklenmesine karar verildi.

Erzurum Valisi Çiftçi'nin katıldığı toplantıya ayrıca; Yönetim Kurulu Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Sayın Oktay Güven, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin katıldı. - ERZURUM