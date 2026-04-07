Kumar İçin Erişim Engeli İlk Sırada

07.04.2026 11:19
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, internet suçlarında kumar engellemenin %62 ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet ortamındaki katalog suçlara yönelik erişim engeli getirilmesi kararlarında ilk sırayı yüzde 62 ile "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama"nın aldığını bildirdi.

Uraloğlu, AA muhabirine, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da sayılan katalog suçlar kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İnternet kullanıcılarının, yasa dışı faaliyetleri ve zararlı gördükleri içerikleri iki koldan devletin ilgili birimlerine iletebildiğini belirten Uraloğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) bu alanda faaliyetler yürütülüyor. Vatandaşlarımız internet ortamında karşılaştıkları yasa dışı ve zararlı içeriklere yönelik şikayetlerini 'ihbarweb.org.tr' internet sitesi ve 'Alo 141-Güvenli İnternet Destek Hattı' üzerinden gerçekleştirebiliyor." dedi.

Uraloğlu, kanun kapsamında, internet aktörleri ve paydaşlarla koordineli olarak bu alanın yasa dışı ve zararlı içeriklerine karşı mücadele edildiğini, dünya örneklerinde olduğu gibi internetin güvenli kullanımını sağlamaya ve bilişim şuurunu geliştirmeye yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

İhbarların, internet ortamında yapılan yayınlar aracılığıyla işlenen suçlarla mücadeleye yönelik 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde teknik ve hukuki açıdan incelendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu kanun kapsamında en sık öne çıkan suç türleri intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar olarak sıralanıyor." diye konuştu.

Uraloğlu, bu suçlara ilişkin içeriklerin mahkemeler veya ilgili idari birimler gibi yetkili kurumlarca tespit edildiğinde erişim engeli kararı verilebildiğine, içeriğin kaldırılmasının istenebildiğine işaret ederek, burada amacın zararlı içeriğin hızlı şekilde yayılmasının önlenmesi olduğunu anlattı.

Kumar ve müstehcenlikle mücadele liste başında

5651 sayılı Kanun'da sayılan katalog suçlar kapsamında, BTK tarafından erişim engeli getirme kararlarının yüzde 99,9'unu çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Mart 2026 itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından resen ve idari tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi kararlarının suç türlerine göre oransal dağılımında ilk sırada yüzde 62 ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama yer aldı. Bu alanı yüzde 24,76 ile müstehcenlik, yüzde 11,41 ile fuhuş, yüzde 1,11 ile yasa dışı bahis, yüzde 0,62 ile çocukların cinsel istismarı, yüzde 0,07 ile uyuşturucu ve uyarıcı madde, yüzde 0,03 ile sağlık için tehlikeli madde temini, yüzde 0,01 ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yüzde 0,01 ile intihara yönlendirme izledi."

Uraloğlu, yaptıkları çalışmalarla bu gibi içeriklerden toplumun bütün kesimini korumayı planladıklarına dikkati çekerek, özellikle dolandırıcılık, bahis ve kumar gibi yasa dışı amaçlarla gönderilen ve toplumda korku ya da paniğe neden olan mesajların engellenmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:37:48. #7.13#
