Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok

Beşiktaş'ta Crystal Palace karşılaşmasında sakatlanan Fabio Miretti'den kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan mücadelede omzunun üzerine düşen ve karşılaşmaya devam edemeyen İtalyan futbolcunun sağlık durumuna ilişkin siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.

OMUZUNDA YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, Fabio Miretti'nin yapılan kontrollerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlanan 23 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın resmi açıklamasında oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.