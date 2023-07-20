Kur Korumalı Mevduat'a Zorunlu Karşılık Getirilmesi Planlanıyor - Son Dakika
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Kur Korumalı Mevduat'a Zorunlu Karşılık Getirilmesi Planlanıyor

20.07.2023 16:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alırken, zorunlu karşılık oranlarının Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için artırılabileceği ihtimali gündeme geldi. Bu kararlarla birlikte KKM ödemeleri kaynaklı likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekilebileceği ve zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılarak oluşacak likidite fazlasının sterilize edilebileceği öngörülüyor.

Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını belirtirken, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırabileceği ihtimali gündeme geldi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. PPK metninden anlaşılana göre, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırma kararları alındı.

Buna göre, miktarsal sıkılaştırma kapsamında, KKM ödemeleri kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekilebileceği beklentisi öne çıkarken, seçici bir anlayışla, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılarak bu yolla oluşacak likidite fazlasının sterilize edilebileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur Korumalı Mevduat'a Zorunlu Karşılık Getirilmesi Planlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kur Korumalı Mevduat'a Zorunlu Karşılık Getirilmesi Planlanıyor - Son Dakika
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