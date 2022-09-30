Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek - Son Dakika
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Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek

30.09.2022 00:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni düzenlemesine göre şirketler ve tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz hesaplarını Türk lirasına (TL) döndürebilecek.

20 Aralık 2021 yılında açıklandıktan sonra doları 18 liradan 10 liralara kadar gerileten kur korumalı mevduat hesabında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, Kur korumalı mevduat sisteminde tüzel kişiler için yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz hesabı Türk lirasına çevrilebilecek.

30 EYLÜL'E UZATILDI

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı. Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek - Son Dakika
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