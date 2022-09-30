Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek

Bir meslek grubu için belge zorunluluğu getirildi! Artık her önüne gelen yapamayacak

"En başarılı AK Partili belediye başkanı kim?" diye soruldu! Liderlik sürpriz isme gitmedi

20 Aralık 2021 yılında açıklandıktan sonra doları 18 liradan 10 liralara kadar gerileten kur korumalı mevduat hesabında yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, Kur korumalı mevduat sisteminde tüzel kişiler için yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz hesabı Türk lirasına çevrilebilecek.

30 EYLÜL'E UZATILDI

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı. Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.