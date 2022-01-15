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Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti - Son Dakika

Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti

15.01.2022 16:05

20 Aralık tarihinde Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı mevduat hesabına ilgi her geçen gün artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İrade Platformu üye STK başkanları katıldı. Burada konuşan Nebati, "kur korumalı TL mevduat" sistemine yatırılan para miktarını açıkladı.

20 ARALIK TARİHİNDE AÇIKLANMIŞTI

Doların 18 lirayı aşarak rekor kırmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Aralık tarihinde "kur korumalı TL mevduat" sistemini açıklamıştı. Yeni sisteme göre üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

SİSTEME YATIRILAN PARA 131 MİLYAR LİRAYI AŞTI

"Kur korumalı TL mevduat" sisteminin açıklanmasıyla vatandaş parasını bu sisteme geçirmeye başladı. Henüz 25 gün olmasına rağmen sisteme aktarılan para her geçen gün daha da artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi

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Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti - Son Dakika
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